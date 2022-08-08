Альцгеймер-кафе из Подмосковья вышло в финал премии «Жить вместе»

Проект из Подмосковья вошел в список лучших на премии «Жить вместе» в номинации «Среда». Это сеть альцгеймер-кафе «Клуб Незабудка» для поддержки людей с деменцией.

Первое заведение сети открылось в Видном. Там семьи, в которых есть пожилые люди с деменцией, собираются вместе. Встречи проходят за разными активностями: танцы, общение, настольные игры, пение и мастер-классы. Это помогает пожилым людям побыть в обществе близких, а родственникам получить поддержку и поделиться переживаниями.

«Жить вместе» проводят уже в третий раз в этом году. Призовой фонд составил 600 тысяч рублей. Все представленные проекты направлены на человека, как цент мероприятий. Итоги подведут 21 августа в Москве.

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