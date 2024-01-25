Важное 25 января 2024, 16:30 Альтернативу северному участку МКАД в Подмосковье достроят в 2024 году — Андрей Воробьев Андрей Воробьев: Мытищинскую хорду в Подмосковье достроят к концу года Автор фото: Антон Чернов

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Мытищинскую хорду в Подмосковье достроят в 2024 году — трасса станет альтернативой северному участку МКАД. Время в пути до Москвы снизится на час, а от Ивантеевки до Долгопрудного займет 25 минут вместо 1,5 часа. Новая дорога — долгожданная для жителей, отметил губернатор Андрей Воробьев.

«Мытищинская хорда — наша концессионная дорога, которую мы откроем уже в конце года. Теперь 16 километров будут связывать Ярославское и Дмитровское шоссе. По сути, она станет дублером очень загруженного Осташковского шоссе. Знаю, что жители его очень ждут», — отметил губернатор.

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На хорде уже построили пять путепроводов, почти готовы еще три. Шлагбаумы планируют не устанавливать, чтобы облегчить проезд. Взамен применят систему «Свободный поток», благодаря которой автомобилисты смогут расплачиваться дистанционно с помощью транспондера.

Автор фото: Дмитрий Белицкий Автор фото: Дмитрий Белицкий Автор фото: Дмитрий Белицкий Автор фото: Дмитрий Белицкий Автор фото: Дмитрий Белицкий Автор фото: Дмитрий Белицкий Автор фото: Дмитрий Белицкий Автор фото: Дмитрий Белицкий Автор фото: Дмитрий Белицкий

Дорога будет платной, но проезд в общественном транспорте — бесплатным. Для водителей стоимость проезда от Ярославского до Дмитровского шоссе составит около 160 рублей.

Мытищинская хорда готова почти на три четверти. У жителей были переживания по поводу темпа работ, однако строители заверили, что замедление вызвано лишь помехами в виде воздушных линий электропередачи.

Проект Мытищинской хорды Автор фото: Дмитрий Белицкий Проект Мытищинской хорды Проект Мытищинской хорды Автор фото: Дмитрий Белицкий

Помимо дороги, возводят мосты, готовят ливневую канализацию, шумозащитные экраны и не только. На строительных площадках работают свыше 750 человек и 150 машин, а весной количество рабочих увеличат до 1,2 тысячи, сообщил директор проекта группы «ВИС» Александр Максаков.

Проектом предусмотрено 11 путепроводов и мостов, которые входят в состав шести развязок. Сегодня все эти 11 объектов у нас в работе, при этом восемь из них имеют высокую степень готовности — больше 95%. Александр Максаков

Еще три объекта находятся на стадии активного строительства. Это Афанасовская и Осташковская развязки и самый большой путепровод — через железную дорогу.

Реконструкция Пироговского и Афанасовского шоссе

Реконструкция Пироговского и Афанасовского шоссе — еще два проекта, которые завершатся к концу 2024 года. Первый из них позволит ликвидировать серьезные заторы на дорогах.

Работы на Пироговском шоссе Работы на Пироговском шоссе Работы на Пироговском шоссе Работы на Пироговском шоссе Работы на Пироговском шоссе

В часы пик пробки на Пироговском шоссе достигают 7-9 баллов, люди теряют до двух часов. Речь идет об отрезке пути от участка, где дорога примыкает к Олимпийскому проспекту, до хорды.

Важный проект — реконструкция Пироговского шоссе. Всем хорошо известно, что здесь две полосы, машины еле едут. Мы делаем большую реконструкцию на ключевом участке — от Мытищинской хорды до центра города. Андрей Воробьев

Благодаря реконструкции там будет четыре полосы движения. Задача — открыть дорогу в ноябре-декабре, отметил губернатор.

Вместе с тем реконструируют участок Афанасовского шоссе протяженностью 2,27 километра. Его расширят с двух до четырех полос, а в некоторых местах — до шести.

Проект Афанасьевского шоссе

Там построят три надземных перехода, обустроят пешеходную зону по обеим сторонам дороги, установят шумозащитные экраны и остановки общественного транспорта.

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