Подмосковье 07 января 2023, 04:39 Альтернативу «Ералашу» снимут в Лобне Детская киностудия «MOROZ&ko» снимает первый сезон сериала «Маленькая перемена» в Лобне Pxhere

Читать 360tv в

Детская киностудия «MOROZ&ko» под руководством режиссера Андрея Морозова снимает первый сезон сериала «Маленькая перемена». Он расскажет телезрителям о жизни школьников. По плану премьера двух пилотных серий состоится уже в феврале–марте.

«У нас очень мало детского кино. Можно сказать, что наш сериал похож на „Ералаш“. Его, конечно трудно превзойти. Но „Ералаш“ — это просто короткие веселые истории про детей. А у нас — герои будут пересекаться. Мы делаем истории про шестой-седьмой класс, которые часто происходят в школе, они понятны сегодняшним детям и их родителям. А самое главное — это не просто истории, мы стараемся сделать в них мораль, которую можно выразить как „что такое хорошо, а что такое плохо“», — рассказал руководитель студии, сценарист, актер и режиссер Андрей Морозов.

Реклама

В первом сезоне будет восемь серий. В каждой из них по две новеллы, в общей сложности 13 минут. На базе школы № 10 снимали эпизод под названием «Любовь зла…». Одну из главных ролей, задиру по кличке Громыхало, в нем исполнила Марина Тюмина. Она раскрыла некоторые подробности эпизода.

Реклама

«По сюжету есть две лучшие подружки Ксюша и Алена. Одна из них влюбляется в парня. Потом спорит с Громыхало, сможет ли та его закадрить. Громыхало обращается за помощью своему двоюродному брату, он главный задира в школе, они угрожают парню — и таким образом Громыхало выигрывает спор», — рассказала актриса.

Для Тюминой это первые большие съемки, до этого она принимала участие только в небольших этюдах. Прийти в студию ее вдохновил любимый сериал и девушка поняла, что хочет заниматься актерским мастерством.

«Сложно, но интересно. Интересно изучать процесс работы. Очень хочу научиться концентрироваться на работе, абстрагироваться от всего и полностью погружаться в роль», — рассказала Марина.

Роли для детей Андрей Морозов подбирает, отталкиваясь от типажа и характера актера. А самым важным в работе с детьми он считает терпение. Вместе с юными актерами на съемочной площадке часто присутствуют профессиональные артисты. Студия сотрудничает с лобненским театром «Куклы и люди», студией «Лама» и другими профессионалами.

«Взрослые подготавливают нас к тому, чтобы стать актером, учат четко говорить, не проглатывать слова. Работать с ними совсем не страшно. Очень хочу стать актрисой, чтобы быть знаменитой и много зарабатывать», — рассказала Ева Денисова, которая участвует в массовке.

За работой дочери наблюдает, как и другие родители, мама Юлия.

«Это, пожалуй, один из видов досуга, который ей нравится больше всего, она с удовольствием бежит на занятия. У них был открытый урок, и мне очень понравилось, я довольна результатом от занятий», — поделилась женщина.

На сегодняшний день в студии «Морозко» занимаются 16 человек разного возраста.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».