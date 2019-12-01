Альтернатива машинам. Пункт велопроката откроют в Химках летом

Следующим летом в Химках планируют запустить общественный прокат «Велобайк». Проект реализуют по инициативе Министерства экологии Московской области.

Главная цель проекта — снизить количество выбросов от автомобилей в атмосферу, а также предоставить жителям и туристам экологичный вид транспорта. Станции проката будут заряжаться от солнечных батарей — это обеспечит гибкость в подборе мест их размещения.

«Нам инициатива интересна, в первую очередь, как альтернатива автомобилю. Мало кто знает, что среднестатистический автомобиль выбрасывает в год около 195 килограммов загрязняющих веществ, в том числе окиси углерода, окислов азота, двуокиси серы, бензапирена, тяжелых металлов и других», — отметил первый заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Владислав Холодков.

Пользоваться велопрокатом можно будет с помощью мобильного приложения. Оно подскажет расположении круглосуточных станций и наличие техники. Оплатить услугу можно будет там же.

В пилотном режиме проект «Велобайк» появится также в Подольске, Красногорске и Балашихе. Такая система уже функционирует в 55 странах и 800 городах мира.