Подмосковье 13 января 2023, 20:51 Альпинисты переоделись в Дедов Морозов и поздравили больных раком детей со старым Новым годом в Балашихе

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Альпинисты и волонтеры в образах Деда Мороза и Снегурочки спустились крыши Московского областного онкологического диспансера в Балашихе, чтобы поздравить маленьких пациентов со Старым Новым годом. Сказочные герои вручили всем детям праздничные подарки.

В акции приняли участие неравнодушные из групп помощи «ДобротворецЪ» и «Жумарго». По словам заведующей детским отделением Евгении Инюшкиной, онкобольным детям всегда хочется разнообразия и веселья.

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«И те эмоции, которые они сегодня получили, увидев в окне сказочных персонажей, безусловно, повысили им настроение, что естественно, положительно скажется и на лечебном процессе», — добавила медик.

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Один из альпинистов Игорь Мондровский заявил, что дети были счастливы и сказочным героям, и подаркам.

Оксане Гришиной из Жуковского новогодний сюрприз также пришелся по душе и помог отвлечься от плохих мыслей. У ее четырехлетнего сына Александра обнаружили острый лимфобластный лейкоз. В онкодиспансере они находятся с 29 декабря прошлого года.

Дети подготовились к приходу Деда Мороза и прочитали выученные стихи и загадали желания. Юные пациенты получили подарки во время поздравлений, а часть из них попала в «Коробку храбрости», из которой ребята берут приз после болезненной лечебной процедуры.

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