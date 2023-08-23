Подмосковье 23 августа 2023, 17:58 «Алмазный клад». Поисковик из Подмосковья нашел редкие метеориты в экспедиции в Африке Поисковик из Реутова нашел редкие метеориты в экспедиции в Африке Ксения Казакова

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Житель Реутова Тимур Крячко обнаружил несколько уникальных метеоритов во время поисковой экспедиции в Юго-Западной Африке, в Намибии. Сейчас исследователь анализирует редкие находки и определяет их состав.

По словам Крячко, в первые дни он нашел очень редкий метеорит Ахондрит без хондр и металла. Предварительные исследования показали, что этот метеорит с астероида Веста. У него белоснежная поверхность и цвет породы.

Еще одна находка — Урейлит, уникальный своим минеральным составом. Для изучения метеориты распилят на пластины и изготовят шлифы — тонкие срезы находок. Их уникальность в том, что они кардинально отличаются от земных пород.

«Шлифы исследуются в электронном или оптическом микроскопах. А можно пластины рассматривать в отражённом свете или просто распространять среди коллекционеров и в музеи. Их уникальность в том, что они кардинально отличаются от земных пород. Перепутать просто невозможно. Там нет ни воды, ни растительности, ни кислот», — добавил Крячко.

Исследователь отметил, что шлифы метеоритов при рассмотрении под микроскопом демонстрируют неземную красоту. За время экспедиций Крячко нашел около тысячи метеоритов и теперь проводит с их помощью исследования.

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