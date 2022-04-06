«Алло, НАТО?» Художница из Подмосковья запустила производство Зеленского-матрешки

Подмосковная Руза прославилась неожиданным образом. Местная художница росписи по дереву Вера Стрельцова взялась за производство матрешек — карикатур на президента Украины Владимира Зеленского. В интервью «360» она призналась, что спрос на сувениры огромный.

За основу художница взяла образ актера в фильме «Ржевский против Наполеона»: в роли неуверенного в себе предводителя, с телефоном, растерянным взглядом и в красном камзоле. Надписи Вера Стрельцова не стала сочинять, а использовала мемы из интернета. Есть версия для иностранцев, на английском языке.

«Мне он напоминает маленького Наполеончика, нос как у Бонапарта. Он в замешательстве, не знает, что делать, и постоянно звонит в НАТО, консультируется», — объяснила женщина.

На изготовление одной матрешки уходит полтора часа. Вера Леонидовна расписывает их акриловыми красками, самое сложное — черты лица. Двух абсолютно одинаковых матрешек нет, потому что все делается вручную.

«На каждой матрешке он получился по-разному. На одной уставший, на другой — в смятении, а тут как будто указания получает», — рассказала художница.

Вера Стрельцова окончила новомосковское ремесленное училище. Занимались росписью досок, матрешек, но они не пользовались спросом. Тогда она решила их осовременить — сделать матрешки в виде Владимира Путина, Дональда Трампа, футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева — и продажи пошли. Теперь в ее коллекции есть десантник, матрешки с буквами Z и V — в поддержку специальной военной операции на Украине.