Подмосковье 14 декабря 2023, 10:58 Аллерголог НИКИ детства Алена Бондренко рассказала о причинах и профилактике бронхиальной астмы врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондренко / НИКИ детства

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Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой отметили 11 декабря. При этом заболевании возникает затрудненное дыхание, одышка, приступы кашля и свистящие хрипы. О причинах и профилактике этого недуга рассказала аллерголог НИКИ детства Алена Бондренко.

По словам врача, часто бронхиальную астму у детей могут вызвать аллергены, в том числе пылевые клещи, тараканы, шерсть животных, пыльца растений.

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«При этом влияние на развитие астмы оказывают наследственность и ожирение. Под воздействием аллергенов воспаляется слизистая оболочка бронхов, что вызывает сужение просвета бронхов», — добавила она.

Для профилактики рекомендуется вовремя начинать лечение аллергических заболеваний — аллергического ринита и атопического дерматита, а также вести здоровый образ жизни и не подвергать детей пассивному курению.

Отделение детской аллергологии и иммунологии заработало в НИКИ в январе. За год врачи помогли более 2,3 тысячи пациентам. Записать ребенка на диагностику можно через педиатра по месту жительства.

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