Подмосковье 11 декабря 2023, 11:13 Аллерголог Алена Бондаренко назвала безопасную норму мандаринов для детей и взрослых Минздрав МО

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Мандарины — один из главный символов зимы и новогодних праздников. О том, сколько цитрусовых можно съедать ребенку и взрослому без вреда для здоровья, рассказала врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко.

«Даже самый полезный продукт может оказаться вредным, если съедать его в чрезмерном количестве. Детям разрешено давать две-три мандаринки в зависимости от возраста. Малыша в три года можно угостить половинкой фрукта. Дети постарше, дошкольники могут съесть целый мандарин. Младшим школьникам можно дать два небольших мандарина», — отметила Алена Бондаренко.

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Детям до года давать цитрусовые врач не советует.

Взрослым людям можно съедать до пяти некрупных мандаринов в день. Причем, есть фрукты желательно не за раз, а в течение всего дня.

«Чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит, порция должна быть меньше», — пояснила Бондаренко.

Аллерголог НИКИ детства рекомендует давать мандарины в качестве десерта детям-малоежкам, поскольку цитрусовые повышают аппетит. По этой же причине их не рекомендуется есть перед ужином детям с избыточной массой тела.

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