Подмосковье 26 мая 2023, 12:24 Аллею в честь Континентальной хоккейной лиги высадили в центральном парке «Пехорка» в Балашихе

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Аллею в честь 15-го юбилейного сезона Континентальной хоккейной лиги открыли в парке «Пехорка» в Балашихе. Там посадили 15 кленов.

Деревья сажали специальные гости — президент КХЛ Алексей Морозов, олимпийский чемпион Юрий Ляпкин, заслуженный тренер России Александр Якушев и жители округа.

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«Первые хоккейные клюшки делали из клена, поэтому мы и выбрали это дерево для посадки. [Балашиха] — знаковое место для КХЛ, <…> здесь три команды находились и „Кубок Гагарина“ здесь выиграли», — рассказал Алексей Морозов.

После завершения каждого сезона в аллее будут высаживать новое дерево.

«Балашиха — хоккейный город. <…> Сейчас у нас играет клуб КХЛ „Витязь“, за который мы тоже все болеем. Эта аллея — еще одна замечательная традиция, которая останется в нашем городе», — сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич.

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