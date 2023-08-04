Подмосковье 04 августа 2023, 14:14 Аллею Славы в Реутове открыли после благоустройства Министерство благоустройства Московской области

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Аллею Славы в Реутове открыли после проведенных работ по обновлению общественного пространства. Как сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья, торжественную церемонию посетили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Станислав Каторов.

По словам главы ведомства Михаила Хайкина, на аллее появилось больше мест для проведения общественных и развлекательных мероприятий. Территория стала более функциональной и современной с зонами для отдыха и детскими площадками.

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«Мы надеемся, что этот сквер станет востребованным местом как для патриотических акций, так и для проведения досуга», — отметил министр.

Внутри аллеи расположен мемориальный сквер, открытый в 1965 году в память о рабочих Реутовской фабрики. В ходе работ по обновлению пространства специалисты сгруппировали архитектурные формы военной тематики вдоль территории, а со стороны жилого квартала установили информационные стенды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

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