Подмосковье 26 июля 2023, 13:33 Аллею Славы в Реутове откроют после благоустройства в ближайшее время Министерство благоустройства Московской области

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Аллею славы на улице Победы откроют в Реутове после благоустройства в ближайшее время. Работы находятся на финальной стадии.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, работы на объекте стартовали весной. Территорию планируют открыть в ближайшее время.

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«Эта территория для благоустройства была выбрана самими горожанами в ходе Всероссийского голосования за объекты городской среды в 2022 году. За нее отдали свои голоса почти три тысячи реутовчан. Согласно их пожеланиям, обновляем мемориальную площадь и создаем здесь небольшую рекреационную зону», — сказал министр.

Пространство сквера планируют изменить. Там появятся новые транзитные пути, военные артефакты сгруппируют вдоль аллеи, а со стороны жилых домов организуют небольшую входную зону с информационным стендом. Имена погибших перенесут на серию вертикальных стел из нержавеющей стали, которые расположатся с двух сторон от часовни. Кроме того, постамент вечного огня обновят, появится новая тропиночная сеть, зоны отдыха и детские площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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