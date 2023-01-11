Подмосковье 11 января 2023, 15:26 Аллею Славы в Реутове благоустроят в этом году

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Весной 2023 года начнется преображение аллеи Славы на улице Победы в Реутове. За благоустройство именно этой территории проголосовали 2,6 тысячи местных жителей.

«По пожеланию местных жителей будет реорганизована мемориальная площадь с установкой памятных стел, обновлена дорожно-тропиночная сеть, созданы зоны отдыха с малыми архитектурными формами», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Согласно проекту, аллею разделят на мемориальную площадь, аллею героев, прогулочную зону, яблоневый сад, детскую игровую и входную зоны, которые сделают с разных сторон сквера. Имена погибших перенесут на вертикальные стелы из нержавеющей стали, которые расположатся с двух сторон от часовни. Площадь выложат гранитной плиткой разных оттенков. Постамент под БТР собираются обновить.

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Со стороны жилых кварталов организуют вход с перголой — навесом с вьющимися растениями. В этой части сквера расположится панно с информацией об истории места.

Рядом со входом в детский сад обустроят зону отдыха для родителей с детьми, недалеко от нее создадут яблоневый сад, качели, а вдоль прогулочных зон установят скамейки. На всей территории расставят современные светильники и создадут условия для безбарьерной среды.

Модернизация объекта пройдет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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