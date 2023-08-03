Подмосковье 03 августа 2023, 12:03 Аллею Славы откроют в Реутове 4 августа Министерство благоустройства Московской области

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Открытие Аллее Славы на улице Победы в Реутове состоится 4 августа. Там обустроили новые транзитные пути, сгруппировали военные артефакты и организовали небольшую входную зону с информационным стендом со стороны жилых домов.

Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в сквере на улице Победы регулярно проводятся мероприятия и акции, связанные с памятью о Великой Отечественной войне.

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«Мы провели работы по благоустройству, и теперь площадка для общественных мероприятий стала комфортней. Кроме того, тут организовали небольшую рекреационную зону. Таким образом, территорию можно будет использовать не только как событийную или транзитную, но и для отдыха местных жителей», — сказал министр.

Сквер используется как мемориальное место с 1965 года, когда там установили памятную доску с именами рабочих Реутовской фабрики, участвующих в войне. Позже ее заменили на мемориал с вечным огнем. Имена погибших перенесли на серию вертикальных стел и разместили их с двух сторон от часовни. Также на территории обустроили зону отдыха и установили детскую площадку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.

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