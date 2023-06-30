Подмосковье 30 июня 2023, 17:01 Аллею Славы благоустроят в Луховицах в сентябре министерство благоустройства

Читать 360tv в

Благоустройство Аллеи Славы началось в Луховицах. Там появятся зоны, посвященные разным историческим событиям. Работы планируют завершить в сентябре.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, место давно нуждалась в реконструкции.

Реклама

«Это место уже давно нуждалось в благоустройстве, а существующие памятники — в реконструкции. Благодаря национальному проекту „Жилье и городская среда“ уже этой осенью территория предстанет в новом виде. Согласно пожеланиям горожан здесь будут созданы благоприятные условия для отдыха не только местных жителей, но и туристов», — сказал глава министерства Михаил Хайкин.

Там планируют обустроить три аллеи. Одна из них будет посвящена событиям Великой Отечественной войны, другая — локальным войнам и чернобыльской катастрофе, а третья — Бессмертному полку. Также там организуют экспозицию военной техники, обустроят площадь для проведения мероприятий, места для прогулок и отдыха у воды. На территории проведут озеленение и установят современное освещение и систему видеонаблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».