«Аллею памяти» в Щелкове высадили саженцами Ивантеевского лесопитомника

В мероприятии приняли участие председатель Комитета по имущественным отношениям и землепользованию Мособлдумы Владимир Шапкин, первый замминистра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков, врио главы городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень важно беречь очевидцев этих важных событий — ветеранов, помнить о тех, кто не вернулся из боя и делать все возможное, чтобы это никогда не повторилось. Посадка деревьев — это один из наиболее символичных способов увековечить важное событие. Наш областной Ивантеевский лесопитомник предоставил более 30 саженцев голубых елей и сирени для создания памятной Аллеи ветеранов», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Источник фото: телеканал «360»

Высадка аллеи была организована Московской областной думой по просьбе ветеранов городского округа Щелково.