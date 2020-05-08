    08 мая 2020, 22:26

    «Аллею памяти» в Щелкове высадили саженцами Ивантеевского лесопитомника

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    В преддверии Дня Победы на территории мемориального комплекса в Щелкове прошла торжественная посадка «Аллеи памяти», саженцы для которой предоставил Ивантеевский лесопитомник. На аллее высадили голубые ели и сирень.
    «Аллею памяти» в Щелкове высадили саженцами Ивантеевского лесопитомника

    В мероприятии приняли участие председатель Комитета по имущественным отношениям и землепользованию Мособлдумы Владимир Шапкин, первый замминистра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков, врио главы городского округа Щелково Андрей Булгаков.

    «Аллею памяти» в Щелкове высадили саженцами Ивантеевского лесопитомника | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Очень важно беречь очевидцев этих важных событий — ветеранов, помнить о тех, кто не вернулся из боя и делать все возможное, чтобы это никогда не повторилось. Посадка деревьев — это один из наиболее символичных способов увековечить важное событие. Наш областной Ивантеевский лесопитомник предоставил более 30 саженцев голубых елей и сирени для создания памятной Аллеи ветеранов», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

    «Аллею памяти» в Щелкове высадили саженцами Ивантеевского лесопитомника | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Высадка аллеи была организована Московской областной думой по просьбе ветеранов городского округа Щелково.