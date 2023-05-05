Подмосковье 05 мая 2023, 13:46 Аллею памяти в Истре благоустроили ко Дню Победы

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Аллею памяти на Советской улице в Истре благоустроили ко Дню Победы. Там провели озеленение, установили памятную доску и смонтировали художественную подсветку.

Аллею памяти участников Великой Отечественной войны в Истре открыли в конце 2022 года. В сквере установили скамейки и клумбы, но работы по благоустройству еще продолжаются.

Ко Дню Победы в центре сквера открыли памятную доску в честь воинов, которые здесь будут перезахоронены. Также в преддверии праздника там высадили более пяти тысяч различных растений и цветов — сирень, туи, герань и тюльпаны.

Скоро на Аллее памяти также появиться дополнительная художественная иллюминация на мемориале «Родина мать» и световая проекция на соседнем здании.

«Здесь у нас еще есть очень хорошие задумки, и мы будем поэтапно их воплощать в жизнь. В будущем мы [поставим здесь] скульптуру Алексея Петровича Босова — героя-танкиста, который защищал Истру в 1941 году», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

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