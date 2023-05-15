Подмосковье 15 мая 2023, 14:21 Аллею Памяти в честь погибших участников СВО высадили на акции «Лес Победы» в Балашихе

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Аллея Памяти в честь погибших участников СВО появилась в Балашихе. Ее высадили на проспекте Ленина в рамках областной акции «Лес Победы».

Аллею Памяти вместе с семьями военнослужащих посадили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, командир отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского Николай Кузнецов, депутаты, волонтеры и председатель комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина.

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«Сегодня мы высаживаем деревья в центральном сквере около храма Александра Невского в память о бойцах, погибших в специальной военной операции. Тех, кто жил, работал, служил в дивизии имени Дзержинского, отдал свой воинский долг, защищая нашу Родину. Тех, кто проявил героизм и мужество», — сказал Игорь Брынцалов.

Во время акции высадили 39 молодых кленов, на ветвях которых — таблички с именами героев.

«Высадили деревья в центре города и увековечили память, отдали дань уважения ребятам, которые сегодня ценой своей жизни защищают нашу свободу и независимость», — сказал Сергей Юров.

Принять участие в акции «Лес Победы» жителям региона предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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