Аллею из 60 тополей высадили в Реутове

Аллею из 60 тополей высадили рядом с новой эстакадой в Реутове. Теперь между автомобильной дорогой и жилыми домами появился защитный барьер.

В пресс-службе администрации округа сообщили, что работы провели на пересечении Проектируемого проезда № 4305 и Юбилейного проспекта в районе домов 67 и 69.

«Мы проводим все необходимые мероприятия по обеспечению максимальной приживаемости растений — обильный полив при посадке, необходимая подкормка, использование чернозема. Весенние тополя прижились на 100% и уже дали прирост 15-20 см», — рассказала советник главы города Полина Конышева.

В этом месте посадили пирамидальные тополя. Они не пылят и быстро растут. Взрослые деревья могут достигать 25-30 метров в высоту. 20 саженцев тополей-шестилеток было высажено еще весной в рамках проекта «Зеленый каркас». В ведомстве добавили, что за сентябрь в Реутове высадили 1932 саженца.

Ранее комитет лесного хозяйства Московской области сообщил, что в подмосковных лесах были обнаружены «ведьмины сережки». Это яркие кустарники с красными плодами.