Аллею имени Гагарина с 60 дубами высадили в Звездном городке

Аллею имени Юрия Гагарина высадили в Звездном городке в рамках областного субботника. Теперь там растут 60 дубов.

«Символично — мы сегодня высаживаем на благоустроенной территории от КПП № 6 до озера 60 дубов. Сегодня в высадке деревьев принимают [участие] ветераны космической отрасли — герои, космонавты, почетные жители Звездного городка», — сказала глава городского округа Звездный городок Евгений Баришевский.

Аллея Юрия Гагарина — не только память о великом человеке, но и важный элемент благоустройства города. Она соединит велосипедные дорожки и закольцует их — теперь кататься по городу будет проще и удобнее.