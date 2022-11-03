Аллею героев заложат в Дмитрове на фестивале народной культуры 4 ноября | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 14:57 Аллею героев заложат в Дмитрове на фестивале народной культуры 4 ноября

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Фестиваль народной культуры «Живи по-русски» пройдет в Дмитрове 4 ноября на базе фермы «Свободный труд». На семейном празднике проведут мастер-классы по варке сыра, экскурсии и заложат Аллею героев.

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Вместе со школьниками гости фестиваля заложат яблоневую аллею в честь героев Великой Отечественной войны из Подмосковья. Также на мероприятии подведут итоги конкурса народной культуры «Моя земля. Моя Россия», участниками которой стали представители Московской, Тульской, Калужской и Тамбовской областей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область добилась определенных успехов по вводу в оборот сельскохозяйственных земель. Этот процесс, по его мнению, проходит эффективно.