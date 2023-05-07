Подмосковье 07 мая 2023, 21:12 Аллею героев ВОВ открыли в школе искусств в Наро-Фоминске

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В преддверии Дня Победы в центральной детской школе искусств «Гармония» открыли Аллею героев Великой Отечественной войны — защитников Наро-Фоминска. Церемония началась с праздничного концерта.

Мероприятие организовали воспитанники школы искусств. В зале сидели ученики, их родители, представители администрации города и отдела образования.

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«Перед открытием выставки мы увидим концерт наших ребят, потому что у нас в школе искусств есть несколько направлений. Это и скульптура, и художественное и музыкальное направление. Также ребята будут ко Дню Победы показывать свои подготовленные номера», — сообщила замглавы округа Наталья Трофимова.

Зрители насладились выступлениями хоровых коллективов, музыкантов духовых, клавишных, ударных и щипковых инструментов. Со сцены звучали не только военные песни, но и современные патриотические. Также молодые дарования исполнили произведения из кинофильмов. Во время некоторых из них зал вставал и пел вместе с детьми.

Концертную программу перенесли на улицу. Коллектив оркестра порадовал жителей города репертуаром военных лет. Под аккомпанемент перерезали красную ленту. Право открыть мемориал досталось авторам выставки.

«Здесь сегодня у нас открылась аллея, на которой представлены портреты тех героев, которые сражались и погибли за город Наро-Фоминск. Часть этих людей, их судьбы их останки были найдены нашим поисковым отрядом, и совместно со школой искусств гармония в преддверии праздника 9 Мая родилась идея увековечить их память», — заявил руководитель поискового отряда «Бумеранг — ДОСААФ» Федор Пущин.

В завершении мероприятия один из авторов мемориала провел для желающих небольшую экскурсию по историям героев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что филиал государственного фонда «Защитники Отечества» заработает в Подмосковье 1 июня.

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