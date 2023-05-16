Подмосковье 16 мая 2023, 12:46 Аллею героев СВО открыли около школы № 32 в Мытищах

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Аллею героев СВО открыли по инициативе юнармейцев около школы № 32 в Мытищах. Ребята вместе в родными погибших во время спецоперации бойцов высадили 20 деревьев.

Идея создания аллеи возникла еще зимой, когда юнармейскому отряду присвоили имя героя России Алексея Осокина, погибшего в зоне СВО. Ребята сделали видеопрезентацию проекта, который поддержала администрация округа.

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«Мы захотели сделать что-то такое, чтобы можно было узнать об этих погибших и рассказать другим людям об этом», — рассказала Анна Бычкова, юнармеец отряда «Боевое братство» имени Алексея Осокина.

Родственники погибших высадили деревья на новой аллее. Возле каждого есть свой QR-код с биографией героя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроют филиал фонда «Защитники Отечества».

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