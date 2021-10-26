«Аллея Победы» появилась в Серебряных Прудах

«Аллею Победы» разбили в Серебряных Прудах. Проект был разработан по инициативе волонтеров и членов местного отделения партии «Единая Россия» и стал победителем всероссийского партийного конкурса. На реализацию выделили грант.

На выделенные средства приобрели саженцы сирени «Великая Победа». Высадили кустарники в сквере рядом с братской могилой.

Источник фото: телеканал «360»

«Пять с половиной тысяч серебрянопрудцев ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны защищать родину, отдать свой долг, к сожалению, 3,5 тысячи не вернулись с полей сражений. Поэтому мы сегодня помним, знаем, чтим и хотим отдать дань уважения нашим землякам», — сказала исполнительный секретарь серебрянопрудского местного отделения партии «Единая Россия» Анастасия Смелкова.

Источник фото: телеканал «360»

В декабре в Серебряных Прудах откроют памятный камень. Его установят на месте рождения Ивана Иванова. В декабре 1941 года он повторил подвиг Ивана Сусанина — завел немцев в глухой лес. 30 гитлеровских машин, груженных оружием, завязли в болоте.