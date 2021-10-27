«Аллея бессмертного полка» появилась в Луховицах

«Аллею бессмертного полка» открыли в Комсомольском парке в Луховицах. На стендах аллеи — фотографии летчиков, танкистов, рядовых солдат, медсестер и тружеников тыла. Это все жители Луховиц, которые ушли на фронт. Таких людей было около 20 тысяч, пока удалось собрать только 200 фотографий.

«Мы все в долгу у этого поколения, которое ушло на фронт и не вернулось. Очень многие из них остались на полях сражений. Что мы можем сделать для этих людей? Мы живем сегодня под мирным небом только благодаря им. И можем только сохранять память о них», — сказала председатель Луховицкой районной общественной организации ветеранов Татьяна Адаева.

Источник фото: телеканал «360»

В Комсомольском парке совсем недавно завершили благоустройство. Положили асфальт на дорожки, установили освещение и лавочки с урнами. Как рассказал и. о. главы Луховиц Сергей Тимохин, на этом возрождение парка не закончится.

Источник фото: телеканал «360»

«Продолжить сеть дорожную, установить различные архитектурные формы. Уже заложена определенная сумма в бюджет, так что будем прорабатывать и граждан слушать. Потому что от тех, кто проживает ближе, есть просьбы сделать входы от дороги. Те, кто гуляет, просят малые архитектурные формы. Нужно найти золотую середину», — сказал Сергей Тимохин.

Источник фото: телеканал «360»

Благоустройство парка реализовали в рамках бюджета городского округа Луховицы в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды.