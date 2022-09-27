«Россия стала единственной, кто смог защитить». Жительница Донбасса проголосовала на референдуме в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 27 сентября 2022, 15:14 Поделиться Telegram

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Viber «Россия стала единственной, кто смог защитить». Жительница Донбасса проголосовала на референдуме в Подмосковье Жительница Донбасса проголосовала на референдуме в Подмосковье

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Свыше 50 лет супруги Алла и Виктор из Донбасса идут рука об руку. Они жили в Горловке, но привычный уклад стал меняться в 2014 году. Золотую свадьбу отметили уже в Подмосковье — в пункте временного размещения беженцев. На референдуме женщина поделилась с «360», что они с мужем ждали присоединения к России долгих восемь лет.

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Он — шахтер, она — учительница. Всю жизнь супруги провели в Горловке, но однажды все изменилось.

Более восьми лет назад украинская армия впервые выстрелила по своему народу. После этого стреляла восемь лет уже не в свой народ Алла.

Сегодня она пришла проголосовать на референдуме в Московской области, где они теперь с супругом. Из Донбасса пенсионеры уехали еще в феврале.

«Президент выступал и сказал, что если вы не чувствуете себя жителями Украины, езжайте в Россию. А что мы могли чувствовать к Украине, которая нас восемь лет била? Россия стала единственной, кто смог защитить наши жизни», — поделилась в беседе с «360» женщина.

Надежда на мирное небо

По словам женщины, жители Донбасса хотят мира — и уже в той стране, которая их защищает.

«Референдум покажет всему миру, к чему стремятся люди Донбасса и чего сильнее всего хотят. Мы, наши родные столько лет работали на территории Украины. Муж всю жизнь добывал в шахте уголь и родственники работали на химических предприятиях. Мы все строили там своими руками, строили заводы, дома, дороги. Почему мы должны просто взять сумку и уйти оттуда? Я считаю, что мы должны уходить со своей землей», — рассказала Алла.

В Московской области развернуто 11 участков для голосования в рамках референдума о присоединении новых территорий к России. Свой участок можно узнать, позвонив по телефону 8 (800) 550-97-44.

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