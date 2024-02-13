Подмосковье 13 февраля 2024, 12:41 Алгоритм работы муниципального центра управления регионом обновят в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова рассказала о перенастройке работы муниципального центра управления регионом. Это необходимо для того, что снизить число просрочек по обращениям жителей.

С начала февраля через портал обратной связи и «Добродел» от жителей Лобни поступило 815 обращений.

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«Обращения принимают четыре сотрудника муниципального центра управления регионом. Им необходимо не только дать первичный ответ о том, что обращение принято, но и связаться с исполнителями, получить информацию по статусу запроса, оформить и опубликовать ответ, закрыть обращение в базе. Бывает так, что исполнитель уже выполнил поручение, а ответ так и не получен. Так образуется просрочка», — пояснила Анна Кротова.

Жители часто оставляют обращения на нескольких платформах сразу: через социальные сети временно исполняющей полномочия главы города, «Добродел» и другие. Эту систему планируют упорядочить. Уже существует план по реорганизации процесса, а все просрочки закроют в ближайшее время. Далее работа будет идти по новому алгоритму.

Ранее Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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