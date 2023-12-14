Подмосковье 14 декабря 2023, 14:58 Алгоритм подключения объектов бизнеса к газу представили в Подмосковье Мособлгаз

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Подключение малого и среднего бизнеса к коммуникациям обсудили на встрече «Мособлгаза» и Ассоциации юристов по защите прав потребителей энергоресурсов в Подмосковье. На ней представили алгоритм работы от подачи заявки до пуска газа.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, «Мособлгаз» рассказал о том, как проводятся работы по подключению предприятий к газовым сетям. Весь процесс сопровождает персональный менеджер, а предпринимателю больше не нужно лично посещать офис.

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Так, сначала владелец бизнеса подает заявку. Это можно сделать онлайн в личном кабинете. После этого заключается договор и проводятся работы.

Перед газификацией промышленных объектов рекомендуют заранее рассчитать стоимость работ. Так, проверить техническую возможность подключения можно бесплатно. За год этой услугой воспользовались 60 тысяч раз.

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