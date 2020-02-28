Алессандро Дель Пьеро познакомился с подмосковным врачом-футболистом

Подмосковный главврач и чемпион мира по мини-футболу Эдуард Шпилянский встретился с легендарным нападающим итальянского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро. Форвард пожелал ему дойти до финала футбольной Олимпиады и подписал мяч на память, передает корреспондент «360».

Дель Пьеро получал российскую визу в Ереване. Из-за эпидемии коронавируса в Италии российские консульства в Милане и Генуе не выдают разрешения на въезд в страну. В Армении футболист оформил все необходимые документы, после чего вылетел в Москву.

Шпилянский на днях завоевал свой третий титул по мини-футболу. Золото чемпионата мира среди медиков его команда взяла в Кракове, обойдя 15 соперников. Футболом главврач занимается в свободное от работы время. В подмосковном Королеве он руководит центральной городской больницей.

После встречи с Дель Пьеро Шпилянский заявил, что был рад познакомиться с нападающим «Ювентуса».

«У меня внук занимается в школе „Ювентуса“», — добавил медик. В отличие от Дель Пьеро 59-летний Шпилянский завершать карьеру не намерен.