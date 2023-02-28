Подмосковье 28 февраля 2023, 16:01 Алену Сокольскую переизбрали на должность главы Клина

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Депутаты Клина переизбрали главой городского округа Алену Сокольскую. Заседание Совета состоялось 28 февраля.

Глава городского округа Клин избирается Советом депутатов муниципалитета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. 28 февраля народные избранники оказали поддержку Алене Сокольской и доверили ей и дальше возглавлять местную администрацию.

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В январе Сокольская вернулась из зоны СВО, куда ездила, чтобы лично передать гуманитарную помощь бойцам. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил главу округа и всех жителей Клина, которые оказали и продолжают оказывать содействие в поддержке военнослужащих.

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15 февраля при поддержке Алены Сокольской в Клину открылся Комитет семей воинов Отечества. Он объединил матерей и жен, чьи мужья находятся сейчас в зоне СВО.