Подмосковье 06 марта 2023, 17:12 Алексей Малкин стал новым главой городского округа Воскресенск

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Выборы главы округа прошли в Воскресенске 6 марта. Муниципальный Совет депутатов на открытом голосовании избрал Алексея Валерьевича Малкина. Ранее он был временно исполняющим полномочия главы округа.

Алексей Малкин произнес текст присяги и заверил его личной подписью. Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Владимир Кузнецов поздравил Алексея Малкина с избранием на должность главы и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве на благо всего округа и его жителей.

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Новый глава в ответном слове поблагодарил депутатов за поддержку и заверил, что приложит все силы для успешной работы.

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«Совет депутатов единогласно проголосовал за мою кандидатуру на должность главы городского округа Воскресенск. Поддержали депутаты от всех партий. А это значит, что уже сейчас выстроены хорошие рабочие отношения, есть взаимопонимание», — отметил Алексей Малкин.

При поддержке губернатора и правительства Московской области команда нового главы будет вести активную работу над устранением накопившихся в округе проблем.

«Мы открыто обсуждаем проблемы округа и стратегию его развития. Собираем и стараемся в короткие сроки исполнять наказы жителей, учитывать мнения и пожелания воскресенцев», — добавил избранный глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на заседании областного правительства, что комплексное развитие территорий поможет приблизить победу в спецоперации. Он поручил министрам и главам городских округов проследить за исполнением соглашений по модернизации теплосетей и котельных, а также за решением других вопросов хозяйственной повестки.

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