Подмосковье 13 декабря 2023, 09:54 Алексей Малкин проверил уборку снега в двух микрорайонах Воскресенска Телеканал «360»

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Глава Воскресенска Алексей Малкин проверил уборку снега в микрорайонах Москворецкий и Цемгигант. Большое внимание уделили содержанию внутридомовых территорий.

Стартовой точкой объезда территорий стал детский сад «Спутник», где завершается капитальный ремонт здания. После глава округа пообщался с жителями Москворецкого микрорайона. Он отметил, что уборка снега и наледи должна проводится своевременно и качественно.

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После Алексей Малкин проверил содержание территории парка «Москворецкий». Почищенные дорожки, праздничная иллюминация и новогодние мероприятия делают его самым популярным местом отдыха среди жителей.

Жильцы дома № 4 на улице Беркино в микрорайоне Цемгигант рассказали главе, что есть проблема с отоплением в квартирах. По поручению Алексея Малкина, дом обследуют, а управляющая компания рассмотрит результаты комиссии. Тепло в квартирах — одна из приоритетных задач для администрации округа.

«Из позитивного — жители указывают, что уборка дворов ведется, качество повышается. Из негативных, и мы знаем эту проблему, недостаточное тепло на Цемгиганте. Мы с „Теплоэнерго“ отрабатываем это сегодня. Должен запуститься еще один котел и в домах будет теплее», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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