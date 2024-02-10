Подмосковье 10 февраля 2024, 19:01 Алексей Малкин побывал на заводе детского питания «Фаустово» в Воскресенске Unsplash

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Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин побывал с рабочим визитом на завод детского питания «Фаустово». Более 15 лет предприятие успешно работает на территории округа и зарекомендовало себя как крупный налогоплательщик и надежный производитель высококачественной продукции для детей.

В рамках визита генеральный директор завода Юлия Рылова провела презентацию достижений предприятия, отметив, что за время своей работы завод выпустил более 1,5 миллиарда единиц продукции и расширил ассортимент до 100 наименований, включая овощные и рыбные консервы для детей с четырех месяцев.

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Глава округа обсудил с руководством завода планы по дальнейшему развитию и выразил интерес к условиям труда сотрудников, включая уровень заработной платы. Особое внимание было уделено столовой завода, где всем работникам предоставляются бесплатные обеды.

Для Алексея Малкина провели экскурсию по производственным цехам, где глава округа смог оценить масштабы производства и уникальное оборудование. На заводе ежегодно выпускается более 60 миллионов продукции, при этом весь процесс строго контролируется для обеспечения высочайшего качества и безопасности продуктов.

Сейчас на заводе трудится около 190 человек, большинство процессов автоматизировано, что позволяет поддерживать высокую производительность при минимальном количестве персонала на производстве.

«Предприятия в нашем округе должны расширятся, производство должно увеличиваться — это и новые рабочие места и налоги. Чем больше предприятий в стране, тем сильнее Россия», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что защита прав добросовестных предпринимателей — одна из ключевых задач для региона.

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