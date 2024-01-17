Подмосковье 17 января 2024, 11:34 Алексей Финогин разработает компьютерную игру про Балашиху Елизавета Приймак

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Алексей Финогин из Балашихи с помощью 3D-моделирования разрабатывает модель микрорайона Северный. Он планирует создать компьютерную игру с хоррор-сюжетом, квестом, прогулками по улицам и поездками на транспорте.

Раньше Алексей занимался съемками видео с квадрокоптера и даже ездил в Арктику помогать полярникам. Около полугода назад он увлекся 3D-моделированием.

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Теперь житель Балашихи разрабатывает проект «SEverniy-25». Игра пока находится на этапе разработки карты, и сюжет детально не проработан.

«В первую очередь, сейчас это проект для души, насчет монетизации какой-то я не думал, потому что для души», — подчеркнул Алексей.

Мужчина планирует завершить разработку карты к 2025 году и опубликовать ее бесплатно.

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