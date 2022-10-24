Подмосковный ЦУР принял 5,5 тысячи вопросов о выплатах мобилизованным за неделю | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 15:39 Подмосковный ЦУР принял 5,5 тысячи вопросов о выплатах мобилизованным за неделю

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В подмосковном Центре управления регионом каждый день принимают обращения по различным вопросам. На первое место за прошедшую неделю вышла тема о выплатах мобилизованным. По ней пришло 5,5 тысячи обращений.

Первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Алексей Бирюков рассказал, что это 45% от всего объема полученных обращений в ЦУР за неделю.

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«Значительное снижение обращений по теме повесток — четыре тысячи обращений, 34%. <…> Идет небольшой рост обращений по теме местонахождения мобилизованных — родственники звонят и спрашивают», — уточнил он.

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Министр озвучил рейтинг городских округов Подмосковья по количеству поступивших обращений о мобилизации.

Среди малых округов больше всего обращений было из Каширы, Талдома, Можайска, среди средних — из Серпухова, Истры, Наро-Фоминска, среди крупных — из Балашихи, Подольска, Ленинского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 55% семей мобилизованных уже получили региональную выплату в 200 тысяч рублей.