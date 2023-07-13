Подмосковье 13 июля 2023, 14:07 Алексеевский сквер в Мытищах благоустроят к концу июля пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Алексеевский сквер на пересечении улиц Летной, Юбилейной и Сукромки продолжают благоустраивать. Там уже обустроили детскую площадку, сейчас строят прогулочные зоны и очищают пруд. Работы завершат к концу июля.

В сквере прошло выездное заседание комиссии по градостроительству и ЖКХ Совета депутатов городского округа Мытищ. Участие в нем принял участие заместитель главы администрации округа Кирилл Дунаев, руководители управлений благоустройства и экологии, представители Общественной палаты и Совета парков. Они ознакомились с ходом работ, которые ведутся по губернаторской программе «Формирование комфортной городской среды.

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Как пояснил Кирилл Дунаев, этот объект вместил в себя несколько региональных и муниципальных программ. Все работы по благоустройству должны быть завершены до конца месяца.

На водном объекте продолжается очистка дна и формирование чаши со средней глубиной 2,5 метра. После завершения работ по грунту стартует реабилитация экосистемы пруда — запуск воды, водорослей, бактерий. Еще через месяц в пруд будет запущена рыба — карась и белый амур.

Как отметил председатель Совета депутатов Андрей Гореликов, в этом году в городском округе Мытищи проводятся масштабные работы по комплексному благоустройству территорий. Для их оценки запланирован ряд выездных комиссий с привлечением специалистов и общественности.

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