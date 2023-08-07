Подмосковье 07 августа 2023, 11:56 Алексеевский пруд в Мытищах очистили от мусора пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Пруд в сквере на улице Сукромка в Мытищах очистили от мусора. Он уже заполнен водой на 80%, в августе там проведут зарыбление.

Алексеевский пруд очистили от мусора. Теперь там идет процесс обновления воды. Ее набирают из скважины. Сотрудники управления экологии городского округа Мытищи делают это поэтапно, чтобы не допустить резкого понижения температуры, сохранив экосистему.

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Кроме того, вскоре рабочие проведут зарыбление пруда.

«Первого сентября планируем запустить рыбу — карася, карпа и линя», — отметил директор управления экологии городского округа Мытищи Артур Суворов.

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