Подмосковье 24 июля 2023, 17:36 Алексеевский пруд очистили в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Алексеевский пруд приводят в порядок в Мытищах. Водоем, расположенный вблизи улиц Летной, Юбилейной и Сукромки, уже очистили. Вскоре туда запустят рыбу.

Средняя глубина водоема составляет два с половиной метра. Во время благоустройства в пруду сделали отмели для нереста небольшой рыбы, а также глубокие ямы для крупных особей.

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Через 10 дней пруд полностью наполнят водой, а затем выпустят туда карпов, карасей, линя. Там также установят «плавучие острова» с растительностью для уток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в этом очистят от мусора около 40 прудов и озер.

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