Педагог-новатор и почетный житель Подмосковья. Александру Лысикову исполнилось 67 лет

В этот день 67 лет назад родился известный реформатор системы образования Подмосковья Александр Иванович Лысиков. Его знают как педагога-новатора, создавшего в Серпухове новый тип учебного центра, который вместил в себя детский сад, школу и колледж.

Источник фото: страница Минобразования Подмосковья во «ВКонтакте»

Александр Лысиков родился 10 августа в городе Козельске. Это Калужская область. Но более 40 лет он проработал в Подмосковье.

Его путь начинался в Московском государственном заочном педагогическом институте. Его Лысиков окончил в 1981 году.

Спустя 19 лет получил второе образование по специальности «менеджмент в образовании».

Он известен и как академик Международной педагогической академии. Свыше 30 лет Александр Иванович возглавляет Губернский колледж.

Источник фото: страница Минобразования Подмосковья во «ВКонтакте»

Это одно из передовых учебных заведений Подмосковья. Его называют визитной карточкой образования в регионе.

Какими были первые шаги?

Трудовую деятельность Александр Иванович начал старшим пионервожатым Пущинской средней экспериментальной школы в 1971-м. Там он проработал шесть лет.

Спустя год отправился на срочную службу в рядах Советской армии. Ее проходил до 1974-го.

Через три года после этого стал секретарем и первым секретарем Серпуховского городского комитета Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи.

Позже он работал директором Московского областного педагогического колледжа. В 2000-м стал директором Губернского колледжа и остается им до сих пор.

О наградах и званиях

Лысиков награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также он заслуженный и народный учитель России. Почетный гражданин города Серпухова.

Постановлением губернатора от 5 августа 2005 года ему присвоили звание почетного гражданина Подмосковья.