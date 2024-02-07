Подмосковье 07 февраля 2024, 14:47 Александра Селифонова из Королева стала чемпионкой Европы по русским шахматам Сергей Грищенко

Читать 360tv в

Спортсменка из Королева Александра Селифонова стала чемпионкой Европы по русским шахматам (таврелям). Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

Девушка рассказала, что участвует в турнире уже третий раз, но раньше выше пятой строчки в рейтинге не поднималась. На этот раз удалось превзойти себя.

Реклама

«Были две волнительные партии. В одной ошиблась и должна была проиграть, но сопернице не хватило времени найти точное решение, в итоге ничья. Во второй партии соперница применила новинку, я не смогла за доской разобраться и проиграла. Думала, что догнать лидеров уже не получится, но соперники тоже ошибались и у меня появился шанс. Выиграла все оставшиеся партии», — делится впечатлениями шахматистка.

Таврели — молодой вид спорта в России, напоминающий шахматы. Главным отличием является возможность построения башен из собственных фигур. Вся башня может перемещаться целиком или частями и ходит по правилам хода верхней фигуры. Фигуры соперника при взятии не убираются с доски, а ставятся сверху.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».