Подмосковье 23 ноября 2023, 14:17 Александра Лукина из Орехово-Зуева выиграла бронзу на чемпионате мира по шахматам Александра Лукина

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Руководитель клуба «Форсаж» из Орехово-Зуева Александра Лукина заняла третье место на чемпионате мира по шахматам среди любителей. Соревнования прошли в городе Маскат в Омане, в них приняли участие более 300 человек из 64 стран.

Александра Лукина

От России в чемпионате участвовали шесть человек, но только Александре удалось подняться на пьедестал почета. На церемонию закрытия девушка пришла в красивом русском народном костюме с кокошником, поскольку использовать официальную символику страны было запрещено.

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«Атмосфера захватывающая! Собрались участники из разных стран, любящие шахматы. Сами оманцы были заинтересованы в проведении турнира, знаменитые в этой стране люди приходили на открытие каждого тура, делали первый ход, вели трансляции партий. Для участников подготовили большую экскурсионную программу, мы посетили множество достопримечательностей в столице Омана», — поделилась впечатлениями Александра Лукина.

Ольга Сычёва Александра Лукина Александра Лукина Ольга Сычёва Александра Лукина

Она занимается шахматами с раннего детства. Потом всей семьей организовать свой собственный шахматный клуб, который успешно работает уже пять лет. Сейчас в «Форсаже» занимаются более 60 человек.

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