Подмосковье 04 декабря 2023, 14:38 Александр Сурков из Балашихи выиграл бронзу на чемпионате мира по карате Телеканал «360»

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Житель Балашихи Александр Сурков выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по карате. Спортсмену 47 лет, и на турнире он на равных конкурировал с молодыми участниками.

Александр отдал карате более 35 лет. Недавно он занял 3-е место на чемпионате мира в категории 18+.

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«Для меня это очень дорогая медаль, она тяжелая. Тем более она была завоевана после двухгодичного простоя из-за травмы. В 2021 году я выиграл чемпионат мира в Румынии и надорвал мениск с двух сторон», — рассказал спортсмен.

Ранее Александр Сурков получил серьезную травму и мог не вернуться в карате. Но после восстановления мужчина завоевал несколько десятков медалей в мировых, европейских и азиатских турнирах.

Сейчас он тренирует подрастающее поколение. Одна из его воспитанниц Анастасия Шаршакова выиграла серебро на чемпионате мира и первенство страны.

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