Подмосковье 27 февраля 2024, 17:56 Александр Сальников из Егорьевска стал лучшим медбратом скорой помощи в Подмосковье Фото: Юлия Андросова / Андросова Юлия

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Второй год в Московской области проводят рейтингование областных подстанций. В этом году лучшим медицинским братом скорой помощи в Подмосковье признали Александра Сальникова из Егорьевска.

Сальникова выбрали путем народного голосования. После каждого выезда робот Светлана обзванивает пациентов и просит оставить оценку сотруднику.

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«Работаю недавно, тут очень интересно. Постоянно чему-то учишься. Самые сложные случаи для меня — это работа с детьми до двух лет. В моей практике встречаются добрые люди, плохого слова не слышал ни разу. Хорошая оценка пациентов после вызова, безусловно, приятна», — поделился Сальников.

Медбрат окончил Егорьевский медицинский колледж, затем долгое время работал в Домодедове. В 2021 году устроился на Егорьевскую подстанцию. Александр признается, что ему очень нравится коллектив, а в дальнейшем он планирует стать фельдшером.

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