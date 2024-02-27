27 февраля 2024, 17:56
Александр Сальников из Егорьевска стал лучшим медбратом скорой помощи в Подмосковье
Второй год в Московской области проводят рейтингование областных подстанций. В этом году лучшим медицинским братом скорой помощи в Подмосковье признали Александра Сальникова из Егорьевска.
Сальникова выбрали путем народного голосования. После каждого выезда робот Светлана обзванивает пациентов и просит оставить оценку сотруднику.
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«Работаю недавно, тут очень интересно. Постоянно чему-то учишься. Самые сложные случаи для меня — это работа с детьми до двух лет. В моей практике встречаются добрые люди, плохого слова не слышал ни разу. Хорошая оценка пациентов после вызова, безусловно, приятна», — поделился Сальников.
Медбрат окончил Егорьевский медицинский колледж, затем долгое время работал в Домодедове. В 2021 году устроился на Егорьевскую подстанцию. Александр признается, что ему очень нравится коллектив, а в дальнейшем он планирует стать фельдшером.
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Скорая помощь
Егорьевск
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