31 января 2024, 11:16
Александр Пушкин третий год подряд стал самым популярным автором в библиотеках Подмосковья
Подмосковные библиотеки составили рейтинг самых востребованных авторов в 2023 году. Как и раньше, чаще всего читатели искали произведения из школьной программы, детскую литературу и классику. Топ-10 представили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
1. Александр Пушкин занимает первую строчку рейтинга уже третий год подряд. Его сказки и поэмы брали чуть чаще, чем роман в стихах «Евгений Онегин».
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2. Лев Толстой с романами «Война и мир» и «Анна Каренина» занял вторую строчку списка самой популярной библиотечной литературы в 2023 году.
3. Николай Носов и «Приключения Незнайки и его друзей» в 2022 году были лишь на седьмом месте, а теперь поднялись на почетное третье место.
4. Джоан Роулинг по-прежнему пользуется популярностью у детей и подростков. Чаще всего брали почитать первую книгу цикла о Гарри Поттере, это значит, что круг поклонников историй о юном волшебнике продолжает расширяться.
5. Холли Вебб. Чаще всего брали волшебную сказку «Роуз и магия холода», а также книжки серий «Добрые истории о зверятах» и «Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива».
6. Федор Достоевский. На первом месте — «Преступление и наказание». Но «Братья Карамазовы», «Идиот» и «Бесы» по количеству выдач пользовались не меньшим спросом.
7. Евгений Водолазкин вновь вернул себе место в первой десятке авторов. На этот раз — с романом «Чагин».
8. Виктор Драгунский и его «Денискины рассказы» стабильно вызывают большой читательский спрос в Подмосковье.
9. Михаил Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» также постоянно входит в число лидеров рейтинга.
10. Олег Рой. В 2023 году к нему обращались не только как к автору подросткового фэнтези, но и как ко взрослому писателю: востребованными оказались романы «Искупление» и «Паутина лжи».
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