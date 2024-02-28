Подмосковье 28 февраля 2024, 19:03 Александр Мшецян стал заместителем председателя общественного совета Минтранса Подмосковья Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья провел первое в этом году заседание общественного совета. На встрече выбрали нового заместителя председателя совета — Александра Мшецяна.

На совещании представители совета вместе с замминистра транспорта Подмосковья Сергеем Куненковым также рассмотрели вопросы финансирования транспортного обслуживания и дорожной деятельности в регионе в 2024 году.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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