28 февраля 2024, 19:03
Александр Мшецян стал заместителем председателя общественного совета Минтранса Подмосковья
Минтранс Подмосковья провел первое в этом году заседание общественного совета. На встрече выбрали нового заместителя председателя совета — Александра Мшецяна.
На совещании представители совета вместе с замминистра транспорта Подмосковья Сергеем Куненковым также рассмотрели вопросы финансирования транспортного обслуживания и дорожной деятельности в регионе в 2024 году.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.
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