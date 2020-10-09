Александр Легков похвалил жителей Сергиева Посада за соблюдение масочного режима

Олимпийский чемпион, депутат Мособлдумы Александр Легков проверил соблюдение режима и наличие в продаже защитных масок в одной из центральных аптек Сергиева Посада — в гостинице «Посадская».

«Покупаю маски сразу упаковками, чтобы всегда были в машине, в кармане, дома. Скажу честно, мне, как и многим, не очень комфортно в маске, но сегодня такое время, что маску надо носить, чтобы оградить от вируса себя и окружающих», — сказал Александр Легков.

Спортсмен пообщался с продавцами, узнал, хватает ли средств индивидуальной защиты в аптеке. Сотрудники аптеки рассказали, что поставка защитных средств происходит регулярно и без перебоев.

Примечательно, что пока олимпийский чемпион находился в аптеке, не вошло ни одного посетителя без маски. Александр Легков оценил ответственность жителей Сергиева Посада.

«Я был готов поделиться своими масками с теми, кто придет без них, но делать этого не пришлось. Такой подход людей обнадеживает», — сказал Александр Легков.

Спортсмен поделился, что сам переболел коронавирусом в июле, при этом соблюдение необходимых мер безопасности позволило членам его семьи не заразиться. Александр Легков призвал относиться к необходимости носить маски проще.

Лично я использую как одноразовые, так и многоразовые тканевые маски разных цветов и с разными изображениями, это помогает спокойнее и веселее относиться к ситуации Александр Легков олимпийский чемпион, депутат Мособлдумы

Александр Легков отметил, что соблюдение масочного режима — не панацея, но от этого зависит здоровье каждого отдельно взятого человека и его близких.