Подмосковье 20 января 2023, 19:06 Александр и София стали самыми популярными именами для новорожденных в Подмосковье в 2022 году Unsplash

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ЗАГС Подмосковья назвал самые популярные имена для новорожденных в 2022 году. Ими оказались София и Александр.

Более 74 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье в 2022 году, что соответствует показателю 2021 года. Мальчиков родилось более 38 тысяч, девочек — более 36 тысяч. Двойняшки появились в 1500 семьях, а вот тройняшки — только у девяти супружеских пар.

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По-прежнему самыми популярными именами мальчиков остаются Александр, Михаил, Артем, Максим и Матвей.

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В топ-5 популярных имен девочек вошли София, Анна, Мария, Виктория и Ева.

Самыми редкими именами 2022 года стали Емельян, Кирьян, Корней, Митрофан, Никифор, Агафья, Ефросиния, Жанна, Инна, Степанида.

В 2023 году в области появится новый храм для будущих мам. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что его построят в Орехово-Зуеве.

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