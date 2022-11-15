Подмосковье 15 ноября 2022, 23:57 Акваторию и берег пруда Киселки очистили в Ленинском округе

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В Ленинском городском округе преображения пруда в Киселках очень ждали. В этом месте любят отдыхать и жители, и гости деревни Горки.

Летом 2022 года акваторию пруда Киселки очистили от мусора, водорослей и камыша. Эту работу вели в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер». Для создания полноценной зоны отдыха привели в порядок береговую линию: вырубили сухостой, отсыпали песчаный пляж, оборудовали спуск к пирсу, отремонтировали родник и устроили парковку. Это сделали за счет средств муниципального бюджета

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«Давно не была здесь. Прямо удивлена, очень красиво. И свет вчера дали. Погулять очень хорошо. И в музей дорожка. Было грязно здесь, а сейчас очень хорошо», — поделилась жительница деревни Горки Татьяна Иванова.

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Новые дорожки здесь вымощены брусчаткой и асфальтом, установлены скамейки и урны. По поручению главы округа Алексея Спасского, в пруд была выпустили рыбу. Теперь в водоеме живет около тысячи подрощенных карпов, толстолобиков и белых амуров. С просьбой подселить в пруд рыбу к главе округа обратились местные жители. Рыбалку здесь откроют уже весной.