Акушерку из Балашихи наградили медалью за борьбу с COVID-19

Акушерку Балашихинского родильного дома Олесю Карасенко наградили медалью Луки Крымского за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Медаль ей вручил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Источник фото: телеканал «360»

Балашихинский роддом стал госпиталем для пациентов с COVID-19 в апреле этого года. Олеся Карасенко осталась работать в больнице и помогала заболевшим справиться с COVID-19. Все это время она выполняла полный спектр обязанностей медицинской сестры.

«У нас очень многие достойны такой награды, потому что все трудились большой единой командой. Но из лучших выбирают лучших. Для нас это большая гордость. Не все клиники могут похвастаться тем, что их сотрудники получили такие высокие награды», — отметила главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова.

Сейчас акушерка продолжает помогать пациентам. Роддом снова начал принимать больных с COVID-19. Первые пациенты поступили сюда 13 октября. В «красной зоне» 120 медиков ежедневно оказывают помощь балашихинцам и жителям ближайших городов Подмосковья с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом.

Источник фото: телеканал «360»

«Пациенты разновозрастные: от 20 до 90 лет. Я бы всем настоятельно посоветовала поберечься. Сейчас в коронавирус не верят только те, кто не был здесь, не знает эту работу, не видел пациентов болеющих. Хочется, чтобы поскорее мы приступили к своим непосредственным обязанностям — принятию родов», — поделилась Олеся Карасенко.

Медаль Луки Крымского учредили в России в этом году. Ей награждают медицинских работников, которые спасли и помогли пациентам в экстремальных условиях.