Подмосковье 09 февраля 2024, 17:52 Акушер-гинеколог Оксана Алимова из Реутова получила премию «Подмосковный врач» Источник фото: Ксения Казакова

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Врач акушер-гинеколог из Реутова Оксана Алимова получила премию «Подмосковный врач». Ей удалось справиться с тремя конкурсными заданиями, продемонстрировать знание теории и показать практические навыки.

По словам Алимовой, работа ей приносит настоящее удовлетворение, ведь она занимается любимым делом.

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«Мне нравится помогать моим пациенткам. К каждой стараюсь найти свой подход, показываю и рассказываю, как справиться с задачей», — рассказала Оксана Алимова.

Когда ей предложили поучаствовать в конкурсе «Подмосковный врач», она долго не раздумывала, а сразу принялась штудировать учебники и изучать опыт российских и зарубежных коллег. Высокую профессиональную компетентность врача и преданность своей работе оценило жюри.

Премия «Подмосковный врач» проводится с 2002 года, а в этом году победу в ней одержали два доктора из Реутова: гинеколог Оксана Алимова и хирург Павел Кудрявцев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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